Жителей Выборга и Мги предупредили об отключениях холодной воды в четверг

Отключения водоснабжения будут вызваны аварийными работами.

В четверг, 10 октября, в Выборге проведут ремонтные работы по устранению утечки на улице Промышленной. В связи с этим в городе будет отключено холодное водоснабжение.

Как предупредил «Леноблводоканал», воды не будет в период с 10 до 18 часов. На время аварийных работ будет организован подвоз воды по следующим адресам:

— ул. Рубежная д.28а с 10:00 до 11:00;

— Приморское шоссе д.8 с 11:00 до 12:00;

— ул. Кленовая д.2 с 12:00 до 13:00;

— ул. Сборная д.2 с 13:00 до 14:00;

— ул. Рубежная д.29 с 14:00 до 15:00;

— ул. Сухова д.7а с 15:00 до 16:00;

— ул. Гагарина д. 19 с 16:00 до 18:00.

Адреса отключения представлены на сайте «Леноблводоканала».

Также холодное водоснабжение будет отключено и в поселке Мга.

Уважаемые жители, 10 октября в связи с ремонтными работами АО «ВИК» с 9:00 в поселке Мга будет временно прекращена подача холодного водоснабжения. Адреса отключаемых объектов размещены на сайте Предприятия .

Завершить работы планируется до 17:00.