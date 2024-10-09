В Ленобласти продлили предупреждение о непогоде из-за ураганного ветра

Желтый уровень погодной опасности в регионе будет действовать до полудня 10 октября.

Усиление порывов ветра, наблюдаемое в Ленинградской области, ожидается и 10 октября. Гидрометцентр России продлил предупреждение о непогоде до полудня четверга.

Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра в 10 октября местами достигнет 15-20 метров в секунду. Аналогичная погодная ситуация будет складываться и в Санкт-Петербурге.