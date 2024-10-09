В сторону Ленобласти движется ураган «Кирк»: его скорость составляет почти 60 метров в секунду

Впрочем, если атмосферный фронт и дойдет до региона, то в виде разрозненных небольших циклонов.

На Ленинградскую область со стороны Европы движется ураган, получивший название «Кирк». Атмосферный фронт является потенциально опасным, поскольку его максимальная скорость достигает 59 метров в секунду.

Однако есть вероятность, что ураган затронет Северо-Запад России лишь частично, заявил климатолог Александр Кислов.

Возможно, его остатки зацепят Ленинградскую область, и дальше их движение в разбитом, разрозненном виде будет к Северу продвигаться. Это ливни, усиление ветра. Это не в чистом виде тропический ураган со всей его мощью, но надо представить себе, что его как бы на кусочки разрубили, и каждый фрагмент представляет собой более опасное явление, чем обычный шторм вне тропических широт, — объяснил эксперт в эфире радио «Говорит Москва».