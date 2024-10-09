HR-специалист рассказал, кого из россиян роботы могут лишить работы

Роботы могут оставить без работы россиян, задействованных в области обрабатывающей промышленности, считает HR-специалист и член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян.
По словам эксперта, в 2023 году в этой сфере действовало 12,8 тысячи роботов. Но массовая роботизация не сможет полностью решить проблему нехватки кадров, а только закроет дефицит сотрудников в некоторых сегментах с рутинными процессами.
«Массовая роботизация требует серьезной переквалификации персонала, так как будет увеличиваться спрос на специалистов по обслуживанию и управлению роботами, программированию и анализу данных. Внедрение технологий создает новые рабочие места, но требует и новых навыков», – сказал Гарри Мурадян
Эксперт призвал бизнес искать баланс между поддержкой работников и автоматизацией процессов.
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