Житель Волхова оформил кредиты на знакомую, а деньги забрал себе

Житель Волхова украл 34 тысячи рублей у знакомой, тайно оформляя на ее имя кредиты, а деньги переводя на свой расчетный счет.
Следствие установило, что злоумышленник с апреля по май 2023 года под различными предлогами брал мобильный телефон жертвы и оформлял на нее кредиты. Ему удалось осуществить восемь переводов на сумму 34 тысячи рублей.
Суд назначил жителю Волхова наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
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05.02.2021 4726