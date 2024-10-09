Житель Волхова оформил кредиты на знакомую, а деньги забрал себе

Житель Волхова украл 34 тысячи рублей у знакомой, тайно оформляя на ее имя кредиты, а деньги переводя на свой расчетный счет.

Следствие установило, что злоумышленник с апреля по май 2023 года под различными предлогами брал мобильный телефон жертвы и оформлял на нее кредиты. Ему удалось осуществить восемь переводов на сумму 34 тысячи рублей.

Суд назначил жителю Волхова наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.