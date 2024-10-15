Десятки россиян почувствовали недомогание после употребления зефира

Покупатели жаловались на симптомы отравления.
Несколько десятков человек после употребления зефира из магазинов двух крупных торговых сетей почувствовали недомогание.
Как пишут СМИ, покупатели жаловались на симптомы отравления: диарею, вздутие и боли в животе. Указывается, что причиной недомогания мог стать сахарозаменитель мальтит, который содержится в десерте. Это вещество при злоупотреблении приводит к расстройствам ЖКТ. Версии с перееданием сладости также придерживается и производитель.
Позже появились сообщения о том, что торговые сети, продававшие зефир, сняли его с продажи. Однако уже появилось опровержение. Жалобы на конкретный десерт на горячую линию и сайты ретейлеров не поступали.
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