Десятки россиян почувствовали недомогание после употребления зефира

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Покупатели жаловались на симптомы отравления.

Несколько десятков человек после употребления зефира из магазинов двух крупных торговых сетей почувствовали недомогание.

Как пишут СМИ, покупатели жаловались на симптомы отравления: диарею, вздутие и боли в животе. Указывается, что причиной недомогания мог стать сахарозаменитель мальтит, который содержится в десерте. Это вещество при злоупотреблении приводит к расстройствам ЖКТ. Версии с перееданием сладости также придерживается и производитель.

Позже появились сообщения о том, что торговые сети, продававшие зефир, сняли его с продажи. Однако уже появилось опровержение. Жалобы на конкретный десерт на горячую линию и сайты ретейлеров не поступали.

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