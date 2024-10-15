«Ростелеком» не исключил блокировку сервисов Google в России

Речь идет об устройствах, работающих на операционной системе Android.
Владельцы гаджетов на Android в России могут столкнуться с ограничением доступа ко всем сервисам Google. Об этом заявил вице-президент «Ростелекома» Дарий Халито.
Если говорить об операционной системе Android, то телефоны на базе операционной системы Android могут быть связаны с высокими рисками. На них сервисы Google могут быть заблокированы в России, — цитирует Халито ТАСС.
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