Ленобласть выплатит программистам до 150 тысяч за найденные уязвимости на региональных порталах

Ленобласть запустила новый этап проекта по обеспечению кибербезопасности региона.
Ленинградская область предлагает специалистам проверить три государственные информационные системы на наличие уязвимостей за денежное вознаграждение.
Так, программистам необходимо определить степень защищенности порталов «Современное образование Ленинградской области», «Животный мир Ленинградской области» и «Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области».
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Вознаграждение за найденную уязвимость будет зависеть от уровня критичности обнаруженной уязвимости и может достигать 150 тыс. рублей. Второй этап багбаунти продлится до декабря 2024 года, — передает пресс-служба правительства региона
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