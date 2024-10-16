Россиянок предупредили о фальсификате на рынке препаратов для косметологических услуг

По словам эксперта, фальсифицированные препараты заняли почти 50% этого рынка.
Порядка 45% рынка препаратов для косметологических услуг — фальсификат неизвестного происхождения. Об этом заявила эксперт по здоровой коже Василина Миронова.
Они были всегда, примерно с того момента, как косметология в принципе зародилась. К сожалению, данный рынок он обширен был всегда, на данный момент он тоже является обширным. То есть доля серого рынка, кто-то называет его черный рынок, на данный момент в России занимает 45%. На самом деле эти цифры катастрофические, — утверждает она.
Вам будет интересно
По словам специалиста, это не более чем миф. Людям, пытающимся сбросить лишний вес, не следует ограничивать себя в еде после 18:00....
11.10.2024 181