У звезды советского «Шерлока Холмса» Василия Ливанова нашли онкологию – СМИ

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Заболевание у актера выявили во время недавней госпитализации с признаками инсульта.

У советского и российского актера, известного по киноциклу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», нашли онкологическое заболевание.

Как утверждает Телеграм-канал Shot, злокачественное образование в области малого таза у артиста выявили во время комплексного обследования, в том числе МРТ.

По данным источника, рак при этом не прогрессирует. Актеру достаточно проходить обследования раз в год и наблюдаться у онколога.

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