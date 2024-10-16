У звезды советского «Шерлока Холмса» Василия Ливанова нашли онкологию – СМИ

Заболевание у актера выявили во время недавней госпитализации с признаками инсульта.
У советского и российского актера, известного по киноциклу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», нашли онкологическое заболевание.
Как утверждает Телеграм-канал Shot, злокачественное образование в области малого таза у артиста выявили во время комплексного обследования, в том числе МРТ.
По данным источника, рак при этом не прогрессирует. Актеру достаточно проходить обследования раз в год и наблюдаться у онколога.
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03.10.2024 213