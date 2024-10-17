Новое обновление Windows 11 привело к проблемам с интернет-подключением

Пользователи столкнулись с проблемами после установки нового обновления.

Свежее обновление 24H2 для Windows 11 привело к сбоям. Пользователи жалуются, что испытывают сложности с доступом в интернет, пишет Windows Report.

Некоторые пользователи сообщили, что хоть эти устройства и распознают интернет-подключения, они не могут получить доступ к сети, в результате чего нет интернета. Обновление драйверов и прошивки или сброс сетевых настроек также не решает проблему, — передает издание.

В интернет не получается выйти как через Wi-Fi, так и при помощи проводного подключения.