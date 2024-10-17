Санкционные дроны и телефоны на €700 тысяч пытались ввезти из Финляндии в Россию

Таможня Финляндии выясняет, как и кто пытался доставить в Россию через границу подсанкционную технику, приобретенную в интернет-магазинах США.

Как сообщает финское СМИ 17 октября, в качестве подозреваемых допросили семь человек, работающих в компании международных перевозок из Финляндии. Общая стоимость техники составила около €700 тысяч.

Было проведено около 100 проверок, в ходе которых обнаружили попадающую под антироссийские санкции электронику: дроны, смартфоны, компьютеры и эхолоты. Товары закупались в интернет-магазинах США, их доставляли в Финляндию, а с марта по декабрь 2022 года пытались вывезти в Россию через финский склад. Получателем значилась Почта России.