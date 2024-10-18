Ветеран ВОВ скончался на 101-м году жизни в Стрельне

В поселке Стрельна в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на 101-м году жизни ушел из жизни почетный житель Игорь Роллер. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

Игорь Роллер родился 10 марта 1924 года. Служил топографом в разведке артиллерии и участвовал в боевых действиях от Москвы до Вильнюса. Во время одной из схваток получил ранение.

Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и двумя орденами Великой Отечественной войны. Звание почетного жителя Стрельны Игорь Роллер получил 23 августа 2014 года.