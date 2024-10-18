Школьник надругался над ребенком на год младше во Всеволожском районе

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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летенго ребенка во Всеволожском районе.

В преступлении подозревают 14-летнего ученика школы Сертолово. По предварительным данным, эпизоды надругательства происходили в комнате дома и в гараже.

Задержанный восьмиклассник дал признательные показания. Процессуально несовершеннолетний задержан на двое суток. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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16.12.2020 37423
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