Школьник надругался над ребенком на год младше во Всеволожском районе

Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летенго ребенка во Всеволожском районе.

В преступлении подозревают 14-летнего ученика школы Сертолово. По предварительным данным, эпизоды надругательства происходили в комнате дома и в гараже.

Задержанный восьмиклассник дал признательные показания. Процессуально несовершеннолетний задержан на двое суток. Решается вопрос об избрании меры пресечения.