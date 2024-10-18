Силовое ведомство сможет получать различные сведения, в том числе данные о заключении брака, перемене имени и другие.
ФСБ получит доступ к данным россиян из ЗАГСов. Речь идет о сведениях, касающихся заключения и расторжения брака, регистрации рождения и смерти, а также установления отцовства и смены имени. Проект постановления правительства уже появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас эти данные могут получать Минздрав, МВД, Росстат, а также исполнительные органы власти субъектов РФ.
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11.09.2024 245