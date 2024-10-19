В Ленобласти неделю ищут пропавшего 45-летнего мужчину

Житель Всеволожского района ушел из дома и не вернулся.

В деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти пропал Коновалов Илья Игоревич. 45-летний местный житель ушел из дома 13 октября и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.