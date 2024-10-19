Лодка с тремя людьми перевернулась в Ладожском озере: два человека погибли

Информация о пропаже троих мужчин спасателям поступила 17 октября.

В Ленобласти в районе деревни Лигово 17 октября пропали три человека. Как стало известно, мужчины отправились на лодке на Ладожское озеро.

В ходе поисков спасатели обнаружили перевернутую лодку, рядом с которой находился один из пропавших. Его транспортировали на берег и передали врачам.

Также спасателями были обнаружены тела двух мужчин и на берегу переданы сотрудникам полиции, — передает Аварийно-спасательная служба ЛО.