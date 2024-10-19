Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости пневмонией в 16 регионах: Ленобласть в их числе

Основные очаги фиксируются в детских организованных коллективах.

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости пневмонией в 16 регионах России, в том числе и в Ленинградской области. Об этом, ссылаясь на ведомство, пишут «Известия».

Регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах является микоплазма, — указано в сообщении.

Помимо 47-го региона, подъем заболеваемости зафиксирован в Алтайском и Камчатском краях, Омской, Томской, Костромской, Вологодской, областях, в Коми и Удмуртии.