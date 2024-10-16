Мурашко: Россия полностью обеспечена вакциной от гриппа

Об этом министр здравоохранения РФ сообщил в ходе совещания с президентом.

Россия полностью обеспечена отечественной вакциной от гриппа. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, докладывая президенту Владимиру Путину о текущей готовности страны к сезону заболеваемости.

Мы полностью обеспечены сегодня отечественными вакцинами и препаратами против гриппа, — сообщил министр.

Ранее Михаил Мурашко раскрыл, когда российские больницы перейдут на электронные медкарты.