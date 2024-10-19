В Ленобласти подвели итоги сезона активности клещей: названо число зараженных боррелиозом и энцефалитом

В этом году число жалоб на укусы клещей оказалось меньше более чем на 25%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Роспотребнадзор подвел итоги сезона активности клещей в Ленинградской области. Согласно данным ведомства, всего с весны по 1 октября 2024 года было зафиксировано 6522 жалобы на укусы паразитов. Это на 25,2% меньше, чем за аналогичный период 2023-го (8715 человек).

На 01.10.2024г. на территории Ленинградской области зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев заболевания КВЭ, среди детей до 17 лет 1 случай (в 2023г. — 18 случаев КВЭ, в т.ч. 1 среди детей); 32 случая заболевания ИКБ, в т.ч. 1 случай у ребенка до 17 лет (в 2023г. — 71 случая ИКБ, в т.ч. 3 у детей), — отчитались в ведомстве.