Синоптик рассказал, что готовит погода в Ленобласти в последний выходной этой недели

Воскресенье в 47-м регионе обещает быть теплым.

На этих выходных погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области формирует северная периферия антициклона. За счет этого в агломерации установилось тепло и минимум осадков.

Как рассказал синоптик Михаил Леус, в воскресенье потепление в регионе сохранится. Местами по области столбики термометров покажут 12-14 градусов без осадков.