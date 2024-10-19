Синоптик рассказал, что готовит погода в Ленобласти в последний выходной этой недели

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Воскресенье в 47-м регионе обещает быть теплым.

На этих выходных погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области формирует северная периферия антициклона. За счет этого в агломерации установилось тепло и минимум осадков.

Как рассказал синоптик Михаил Леус, в воскресенье потепление в регионе сохранится. Местами по области столбики термометров покажут 12-14 градусов без осадков.

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18.10.2024 188
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