Пенсионер задержан за стрельбу в жилом доме в Приозерском районе

В полицию Приозерского района 19 октября около 19:00 обратилась жительница Приозерска с жалобой на поведение соседа. По ее словам, он бегал по парадной жилого дома с пистолетом и пытался вломиться к ней в квартиру.

Полиция задержала 79-летнего местного жителя. По предварительным данным, он два раза выстрелил из травматического пистолета, пока находился в парадной.

Оружие изъято. Мужчина доставлен в полицию, обстоятельства происшествия устанавливаются.