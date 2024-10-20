Пенсионер задержан за стрельбу в жилом доме в Приозерском районе

В полицию Приозерского района 19 октября около 19:00 обратилась жительница Приозерска с жалобой на поведение соседа. По ее словам, он бегал по парадной жилого дома с пистолетом и пытался вломиться к ней в квартиру.
Полиция задержала 79-летнего местного жителя. По предварительным данным, он два раза выстрелил из травматического пистолета, пока находился в парадной.
Оружие изъято. Мужчина доставлен в полицию, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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