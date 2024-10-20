Убитого пенсионера нашли в Бокситогорском районе

В Бокситогорском районе по подозрению в убийстве пенсионера задержан 36-летний мужчина. Тело его 71-летнего знакомого с признаками насильственной смерти нашли 18 октября в деревне Усадище.

У погибшего обнаружили множественные повреждения головы и тела. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

С участием задержанного проводятся следственные действия. В отношении мужчины подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.