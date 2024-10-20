Мужчина получил пулю на рыбалке в Ленобласти. Его привез друг, которого и задержали

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В больницу 38-летний мужчина привез 35-летнего знакомого с огнестрельным ранением левого плеча. И сообщил, что они были на рыбалке на реке Оять в районе деревни Александровщина Лодейнопольского района.

Когда пострадавший сошел на берег, неожиданно кто-то выстрелил в его сторону. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Однако полиция усомнилась в показаниях, отправив 38-летнего мужчину в изолятор. Теперь он проходит в качестве подозреваемого. Заведено уголовное дело о покушении на убийство.

Известно, что задержанный судим за наркотики и кражу. С места происшествия изъято цевье от охотничьего ружья. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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14.01.2023 6181
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