Мужчина получил пулю на рыбалке в Ленобласти. Его привез друг, которого и задержали

В больницу 38-летний мужчина привез 35-летнего знакомого с огнестрельным ранением левого плеча. И сообщил, что они были на рыбалке на реке Оять в районе деревни Александровщина Лодейнопольского района.
Когда пострадавший сошел на берег, неожиданно кто-то выстрелил в его сторону. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Однако полиция усомнилась в показаниях, отправив 38-летнего мужчину в изолятор. Теперь он проходит в качестве подозреваемого. Заведено уголовное дело о покушении на убийство.
Известно, что задержанный судим за наркотики и кражу. С места происшествия изъято цевье от охотничьего ружья. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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14.01.2023 6181