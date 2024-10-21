В Гатчине пройдет экологическая акция «Редкая Фракция»

В субботу, 26 октября, в Гатчине пройдет экологическая акция по приему вторсырья «Редкая Фракция».

В этот раз можно будет сдать чистую упаковку из-под влажного корма для животных, пенопласт. При этом небутылочный ПЭТ не принимается. С актуальным списком редких фракций можно ознакомиться по ссылке.

Акция пройдет с 11 до 13 часов у бассейна «Волна» (ул. Крупской, д. 12 к.1).