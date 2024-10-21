Маневровый поезд сбил пенсионерку в Киришском районе

В дежурную часть 20 октября около 14:00 сообщили о происшествии на железнодорожном перегоне Глажево-Андреево в Киришском районе. Под колеса поезда попала 60-летняя местная жительница.
По предварительным данным, женщина переходила пути в неположенном месте. Машинист маневрового поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
Пострадавшая скончалась. По факту происшествия на железной дороге транспортной полицией проводится проверка.
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19.08.2022 2772