Александр Дрозденко организует помощь семье с ребенком-инвалидом в Киришах

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 21 октября 2024 года к Александру Дрозденко обратилась жительница Киришей, мать инвалида I степени.

После ее предыдущего обращения в квартире расширили проемы, так как не хватало места для ее сына. Однако даже после ремонта размеры ванной комнаты не соответствуют требованиям.

«Надо довести доброе дело до конца», – ответил Александр Дрозденко

Губернатор сообщил, что в квартиру женщины направят комиссию из соцзащиты, Жилнадзора администрации. После этого будет принято решение о дополнительных работах.