Ленобласть планирует достроить до конца года последний долгострой

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Власти Ленобласти планируют завершить строительство последнего долгостроя до конца 2024 года. Речь идет об 11-м корпусе ЖК «Тридевяткино царство».

«Это последний дом, поэтому поставили задачу вводить его так, чтобы окончательно избавиться от приписки «проблемный»», — отметил зампред правительства Евгений Барановский.

С 2019 года в Ленобласти восстановлены права 40 тысяч граждан, исключены из единого реестра проблемных объектов 422 долгостроя. В числе последних — шесть домов ЖК «Рябиновый сад», ключи от которого начнут выдавать в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

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