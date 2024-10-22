Ленобласть планирует достроить до конца года последний долгострой

Власти Ленобласти планируют завершить строительство последнего долгостроя до конца 2024 года. Речь идет об 11-м корпусе ЖК «Тридевяткино царство».
«Это последний дом, поэтому поставили задачу вводить его так, чтобы окончательно избавиться от приписки «проблемный»», — отметил зампред правительства Евгений Барановский.
С 2019 года в Ленобласти восстановлены права 40 тысяч граждан, исключены из единого реестра проблемных объектов 422 долгостроя. В числе последних — шесть домов ЖК «Рябиновый сад», ключи от которого начнут выдавать в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Вам будет интересно
Сбер повысил процентные ставки по базовым ипотечным программам на три процентных пункта и восстановил выдачу льготных кредитов по «Семейной ипотеке». Минимальная...
22.10.2024 60