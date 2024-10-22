В зону СВО из Ленобласти передадут внедорожник и фургон

Власти Ленобласти отправят в зону спецоперации еще два транспортных средства.

Региональный комитет по управлению госимуществом уже одобрил заключение договора пожертвования движимого имущества. Военнослужащим направят Chevrolet Niva и мобильный офис FIAT Ducato.

После подписания необходимых документов автомобили отправят на фронт через «Ленинградский рубеж».