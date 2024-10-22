Боец из Ложголово погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб житель Сланцевского района Ленобласти Юрий Скакунов.

Он погиб 2 февраля. Ему было 60 лет. Прощание с военнослужащим пройдет 22 октября в храме святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Ложголово. Бойца похоронят на кладбище в деревне Ложголово.

Юрий Скакунов родился в Челябинской области, вскоре вместе с семьей он переехал в деревню Ложголово Сланцевского района Ленобласти. После окончания школы он трудился на заводе учеником токаря и получил образование в полиграфическом училище. Затем работал на различных предприятиях.