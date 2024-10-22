Вдоль границы Ленобласти и Финляндии летал шведский самолет-разведчик

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За последнее время это уже третий пролет иностранной разведывательной авиации.

Вдоль границы Ленинградской области со стороны Финляндии 22 октября был зафиксирован пролет шведского самолета-разведчика. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

По имеющейся информации, патрулировал местность самолет на базе Gulfstream IV.

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В начале октября по этому же маршруту пролетал и американский самолет-разведчик.

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11.10.2024 96
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