Минтранс хочет снизить число парковок у жилых домов

Это следует из дорожной карты ведомства.
В России планируют пересмотреть количество парковочных мест у жилых домов. Газета «Известия» сообщает, что Минтранс РФ разработал дорожную карту, предполагающую гибкое нормирование машино-мест при проектировании новых домов и микрорайонов.
Главная цель изменений – снизить транспортную нагрузку в крупных городах. Однако эксперты опасаются, что это может уменьшить привлекательность такого жилья для покупателей.
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20.10.2024 151