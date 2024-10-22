Минтранс хочет снизить число парковок у жилых домов

Это следует из дорожной карты ведомства.

В России планируют пересмотреть количество парковочных мест у жилых домов. Газета «Известия» сообщает, что Минтранс РФ разработал дорожную карту, предполагающую гибкое нормирование машино-мест при проектировании новых домов и микрорайонов.

Главная цель изменений – снизить транспортную нагрузку в крупных городах. Однако эксперты опасаются, что это может уменьшить привлекательность такого жилья для покупателей.