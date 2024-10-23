ООН: в Украине на одного новорожденного приходится трое умерших, население сократилось на 10 млн человек

По подсчетам ООН, с момента начала вооруженного конфликта с Россией население Украины сократилось на 10 млн человек, или примерно на четверть. Среди них 6,7 млн – беженцы.

«Уровень рождаемости резко упал и сейчас составляет около одного ребенка на женщину. Это один из самых низких показателей в мире», – сообщила директор UNFPA ООН Флоренс Бауэр

По словам специалиста, для поддержания стабильной численности населения коэффициент рождаемости должен быть 2,1. В ООН также отмечают, что в Украине появились практически обезлюдевшие районы, где живут только пожилые люди, неспособные создать семьи.

По данным Минюста, за первые шесть месяцев 2024 года в Украине родились 87 655 детей, что на 9 % меньше аналогичного периода 2023 года. Смертей зафиксировало 250 972. Таким образом, на одного новорожденного приходится трое умерших.