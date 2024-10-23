Гатчина примет 100-летие Ленобласти: на мероприятия будет выделено 1,1 млрд рублей

Столица Ленобласти уже в 2027 году примет главный юбилей — 100-летие 47 региона. Подготовка получила статус приоритетного проекта.

«Главное – повышение качества жизни людей. Торжества примет столица региона – Гатчина. Ежегодно до 2027 года муниципальный округ будет выделять на реализацию проекта по 700 миллионов рублей, софинансирование от области – еще по 400 миллионов», – подчеркнул губернатор области Александр Дрозденко.

Среди запланированных работ: строительство и ремонт дорог, социальных объектов, благоустройство, строительство автовокзала и учреждений культуры, модернизация 7000 метров инженерных сетей. Также деньги будут выделены на сохранение объектов культурного наследия: Адмиралтейского моста, Трехарочного моста, обелиска и площади Коннетабля, Круглой Риги, дома Ольдерогге, создание пешеходной прогулочной сети в Приоратском парке, реставрационные работы на соборе Петра и Павла.

Каждый год День рождения 47 региона проходит в разных городах области. Столица празднования Дня Ленобласти выбирается ежегодно на конкурсе. Статус столицы празднования Дня области дается на один год, не чаще, чем раз в 10 лет. Следующий пройдет в 2025 году в Киришах. А в 2026 году праздник состоится в Ивангороде.