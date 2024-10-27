Мужчину и женщину спасли на Ладожском озере

Пара отравилась в плавание на надувной лодке и не смогла вернуться на берег.

Минувшим вечером, 26 октября, на Ладожском озере спасли мужчину и женщину, отправившихся в плавание на надувной лодке. Спустя некоторое время путешественники поняли, что не могут вернуться обратно на берег.

На помощь пострадавшим выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург. Спасатели обнаружили рыбаков и доставили на берег, — сообщили в Аварийно-спасательной службе ЛО.