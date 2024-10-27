Новая неделя встретит жителей Ленобласти дождями и сильным ветром

Синоптики рассказали о погоде в 47-м регионе в понедельник.

В Ленинградской области 28 октября ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время суток пройдут дожди, особенно на западе региона, также осадки возможны утром и днем.

Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 гр., на востоке местами до 0 гр., днем +5…+10 гр. Атмосферное давление будет понижаться, — передает региональное МЧС.