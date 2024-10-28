Дрозденко рассказал интересные факты о городе Кировск

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в соцсетях рассказал интересные исторические факты о городе Кировск и пожелал удачной и продуктивной рабочей недели.

Дрозденко рассказал интересные факты о городе Кировск Ленобласть, Кировск, Дрозденко
Дрозденко рассказал интересные факты о городе Кировск Ленобласть, Кировск, Дрозденко
Дрозденко рассказал интересные факты о городе Кировск Ленобласть, Кировск, Дрозденко
Дрозденко рассказал интересные факты о городе Кировск Ленобласть, Кировск, Дрозденко
Дрозденко рассказал интересные факты о городе Кировск Ленобласть, Кировск, Дрозденко
Дрозденко рассказал интересные факты о городе Кировск Ленобласть, Кировск, Дрозденко
Дрозденко рассказал интересные факты о городе Кировск Ленобласть, Кировск, Дрозденко
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
  • Город построен как рабочий поселок в 30-е годы XX века при Дубровской ГЭС (ныне ТЭЦ).
  • Первое название города – Невдубстрой, сейчас так называется ж/д станция в 2 км.
  • Дубровская ГЭС построена рядом с торфяниками, которые были ее основным топливом, сейчас работает на газу.
  • Во время войны ГЭС была оккупирована, но здание уцелело после обстрелов. После войны энергетический объект восстановлен одним из первых.
  • Нынешние владельцы объекта рассматривают возможность его использования для промышленного туризма, современная ТЭЦ расположена уже в новом здании.
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Дрозденко рассказал интересные факты о городе Кировск Ленобласть, Кировск, Дрозденко
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