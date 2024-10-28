Дрозденко рассказал интересные факты о городе Кировск

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в соцсетях рассказал интересные исторические факты о городе Кировск и пожелал удачной и продуктивной рабочей недели.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Город построен как рабочий поселок в 30-е годы XX века при Дубровской ГЭС (ныне ТЭЦ).

Первое название города – Невдубстрой, сейчас так называется ж/д станция в 2 км.

Дубровская ГЭС построена рядом с торфяниками, которые были ее основным топливом, сейчас работает на газу.

Во время войны ГЭС была оккупирована, но здание уцелело после обстрелов. После войны энергетический объект восстановлен одним из первых.

Нынешние владельцы объекта рассматривают возможность его использования для промышленного туризма, современная ТЭЦ расположена уже в новом здании.