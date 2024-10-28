Неизвестный ударил девочку по голове и пытался надругаться в Кировском районе

В полицию Кировского района вечером 27 октября сообщили о госпитализации 16-летней девушки-подростка из Шлиссельбурга. У нее зафиксированы травмы головы и множество синяков чуть ниже спины.
По предварительным данным, пострадавшая рассказала врачам и полиции, что около 20:00 возле дома на улице Затонной в Шлиссельбурге на нее напал неизвестный. Он ударил ее кулаком по голове и попытался надругаться.
По факту произошедшего проводится проверка.
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16.12.2020 37470