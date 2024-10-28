Петербуржцы рассказали, откуда появляется негативное отношение к школе

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Более четверти жителей Санкт-Петербурга считают, что конфликты с одноклассниками формируют у детей негативное отношение к школе. Об этом со ссылкой на опрос сообщает «АБН24».

Среди других основных причин указывается несовершенство образовательной программы и давление ради высоких оценок. Некоторые из опрошенных заявили о скуке во время занятий и высокой нагрузке. Примерно каждый 12-й сказал, что школу не любят лишь ленивые ученики.

Среди респондентов петербуржцы старше 45 лет уверены в недобросовестном отношении школьников к учебному процессу. А молодое поколение сомневается в совершенстве системы образования.

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