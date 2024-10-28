Средний уровень ипотечных ставок в России превысил 25% годовых

У некоторых банков ставка доходит почти до 28%.

Как сообщает РБК, средний уровень ставок по рыночной ипотеке в России превысил 25% годовых. В период с 21 по 27 октября восемь крупнейших банков увеличили ставки на 0,9-7 процентных пунктов. Это привело к росту средних ставок на новостройки до 25,4%, а на вторичное жилье — до 25,43%.

Например, Транскапиталбанк поднял ставки до 27,75%, Совкомбанк — до 25,99%, Сбербанк — до 25,2%. ВТБ увеличил ставки на новостройки до 26%, а на вторичное жилье — до 26,7%.

Повышение ставок также коснулось кредитов на строительство и покупку загородного жилья, где средний уровень достиг 25,47%.