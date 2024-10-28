Эксперт оценил качество китайских автомобильных шин

Главред «За рулем» рекомендует воздержаться от покупки зимней резины.

Китайские автомобильные шины имеют некоторые приемлемые варианты, однако их качество в целом уступает как мировым, так и российским аналогам. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Если в среднем вводить какую-то формулу, я все-таки считаю, что среди летних китайских шин можно выбрать относительно неплохие по адекватным ценам, но по зимним шинам они явно не дотягивают не только до мировых лидеров, но даже и до хороших шин российского производства, — считает эксперт.