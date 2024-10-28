Президент России продлил полномочия главы СК РФ Бастрыкина

Полномочия председателя ведомства будут действовать до августа 2025 года.
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина до августа 2025 года.
Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу, — указано в документе.
По федеральному законодательству, предельный возраст для руководителей Следственного комитета составляет 70 лет, однако Бастрыкину недавно исполнился 71 год. Он занимает пост главы ведомства с 2011 года.
Вам будет интересно
Текущий показатель составляет всего 2,4%. Президент России Владимир Путин заявил о крайне низком уровне безработицы в стране. На текущий момент показатель...
28.10.2024 75