Ленобласть накроют дожди, мокрый снег и сильный ветер в середине недели

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Фото: Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Ухудшение погодных условий в регионе ожидается и в четверг.

В среду в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов региона пройдут осадки разной интенсивности, местами возможен мокрый снег. Также прогнозируется усиление порывов ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -2…+3 гр., днем +4…+9 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, — сообщает МЧС.

Аналогичные погодные условия установятся в Ленобласти и в четверг.

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28.10.2024 109
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