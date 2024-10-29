Google не сможет выплатить два ундециллиона рублей российским СМИ – эксперт

Таких денег нет даже у самой богатой компании мира, заявил юрист.

Штраф в размере двух ундециллионов рублей, назначенный Google по иску от российских СМИ, IT-гигант не в силах заплатить. Как заявил юрист Александр Хаминский, таких денег нет даже у богатейшей компании мира.

Во-первых, таких денег нет даже у одной из самых богатых компаний мира. Во-вторых, на сегодняшний день Google прекратил деятельность на территории Российской Федерации и без разрешения американских властей возобновлять ее не планирует, — цитирует юриста РИА Новости.

Ранее стало известно, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей. Ундециллион – это единица с 36 нулями.