Женщину обманули на 800 тысяч рублей при продаже туй в Выборгском районе

В полицию Выборгского района 28 октября обратилась 82-летняя жительница Рощино. Она разместила на популярном сайте объявление о продаже садовых туй – по 50 тысяч рублей за штуку.

В конце сентября нашелся покупатель. Женщина забрала два вечнозеленых растения и оставила залог в 25 тысяч рублей. А 27 октября приехала еще за 15 штуками, но отдала хозяйке 25 тысяч.

Пенсионерка подсчитала, что должна была заработать еще 800 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.