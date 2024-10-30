В Петербурге собрали самый большой в мире сапборд

Вдохновлялись энтузиасты германо-скандинавской мифологией.

Участники фестиваля «Некрокомиккон», посвященный празднику Хэллоуин, соорудили самый большой в мире сапборд. Его длина составила 18 метров. При этом выбор материала для плавательного средства оказался неожиданным.

Умельцы решили собрать его из досок, сухого льда и ногтей, тем самым отдав дань германо-скандинавским мифам, в которых есть легенда о Нагльфаре – корабле из ногтей мертвецов, который был предвестником конца света. Таким образом команда, состоящая из персонажей кино-ужастиков, решила отметить это событие, — рассказали организаторы события.