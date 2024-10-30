В Петербурге задержали двух полицейских по подозрению в получении взятки

Правоохранители обещали не привлекать к ответственности местного жителя, у которого, предположительно, нашли наркотики. За это полицейские потребовали крупную сумму денег.

В Санкт-Петербурге задержаны два сотрудника полиции по подозрению в получении особо крупной взятки. Как сообщает следственный комитет, уголовное дело возбуждено в отношении старшего оперуполномоченного ОКОН УМВД России по Красносельскому району и его знакомого, участкового уполномоченного из Кировского района.

По версии следствия, не позже 29 октября уже бывшие полицейские потребовали у мужчины, у которого ранее нашли, предположительно, наркотики, взятку в размере 1,8 миллиона рублей.

В итоге 29 октября один из полицейских был задержан в автомобиле после получения первой части денежной суммы в размере 500 тысяч рублей. В настоящее время следователи предъявили обвинения обоим полицейским, решается вопрос об избрании им меры пресечения.