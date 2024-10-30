Работник угнал машину после увольнения в Ленобласти. Он посчитал недостаточной последнюю зарплату

Правоохранители задержали ранее судимого 45-летнего уроженца Мордовии. Поступила информация, что он после увольнения угнал автомобиль «ГАЗ Соболь» с территории вахтового городка строительной компании в Усть-Луге.

Машину нашли примерно в 15 километрах от места угона, недалеко от деревни Косколово.

По предварительным данным, мужчина отработал последнюю смену перед увольнением и получил деньги. Однако посчитал, что работодатель обманул его с зарплатой и решил украсть автомобиль.