В Ленобласти увеличат число губернаторских молодежных трудовых отрядов

Глава Ленобласти Александр Дрозденко поручил найти финансирование, чтобы увеличить количество участников губернаторских молодёжных трудовых отрядов до 3 тысяч человек.

«Основной задачей власти сегодня является создание условий, чтобы те, кого обучаем, оставались у нас и работали по специальности. У области большая потребность в высококвалифицированных кадрахи. Решать это надо комплексно: школа, СПО, высшее учебное заведение, гарантия трудоустройства с хорошей зарплатой и качественными условиями труда», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Напомним, что проект «Губернаторский молодёжный трудовой отряд» реализуется уже 17 лет. В 2024 году в проекте участвуют более 1 300 человек в возрасте от 14 до 18 со всех уголков Ленобласти. С января по сентябрь 2024 года в службу занятости 47 региона обратились 10 133 несовершеннолетних гражданина, из которых 9 941 человек трудоустроен.

Важная информация, связанная с трудоустройством, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.