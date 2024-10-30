Финляндия продолжит арест российского имущества

Об этом заявил глава службы судебных приставов страны.

Глава службы судебных приставов Финляндии Аки Виртанен заявил, что страна в будущем может продолжить арест собственности России.

По его словам, общая стоимость российских активов, подлежащих аресту в Финляндии, составляет примерно 38 миллионов евро.

Накануне сообщалось, что суд Финляндии наложил арест на российские активы на сумму 4 миллиарда евро. Санкция коснулась Российского центра науки и культуры в Хельсинки и как минимум пяти объектов недвижимости, принадлежащих Российской Федерации.